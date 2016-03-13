Rüyasında gördüğü '40 deve yükü altın' için kazı başlattı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir vatandaş, gördüğü rüyanın ardından gerekli yasal izinleri alarak "40 deve yükü altın" gömülü olduğuna inandığı yerde iş makinesiyle kazı başlattı.

NTV'de yer alan habere göre, emekli işçi Halim Maviş, gördüğü bir rüyadan etkilenerek Yörecekler Mahallesi'nde Simav Çayı kıyısında altın gömülü olduğuna inandığı alanda kazı yaptırmak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Müze Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına izin için başvurdu.

Maviş'in izinleri aldıktan sonra bölgeye iş makinesi getirterek başlattığı ve dalgıçlardan da destek aldığı kazı, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Rüyasında kendisine söz konusu yerde define olduğu söylendiğini ifade eden Maviş, "Manevi hislerim, burada çok büyük miktarda altın çıkacağı yönünde çünkü eskiden anlatılan, buraya altın yüklü 40 deve gelmiş ancak dönüşte develer boşmuş. Yükü vealtınları, buraya bırakmışlar" diye konuştu.