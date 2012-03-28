Rüyasında aldatırken gördüğü eşe 15 bıçak

İzmir’de, trafik takip işiyle uğraşan ağabeyinin yanında çalışan Mehmet G. (19), rüyasında kendisini aldatırken gördüğü eşi Fatma G.’yi (18) 15 yerinden bıçakla yaralayıp kaçtı.
Milliyet'in haberine göre, tedaviye alınan genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Mehmet G.’nin eşi Fatma G.’ye, rüyasında kendisini aldattığını söylemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucu sinirlerine hâkim olamayan Mehmet G., mutfaktan aldığı bıçakla eşi Fatma G.’yi vücudunun 15 yerinden bıçakla yaraladı.