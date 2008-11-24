Rüyası gerçek oldu ama...

“Var mısın Yok musun” yarışmasında yarışan İlker adlı yarışmacı, üç gün önce gördüğünü söylediği rüyası gerçek olup karşısına çıkınca, cesaret edemedi ve 91 bin YTL’lik ödülle yetinmek zorunda kaldı.



Son dört kutuda iki mavi ve iki 500 bin YTL’lik kutuyla giren yarışmacı, “Bu sahneyi üç gün önce rüyamda görmüştüm. Son iki kutuya 22 ve kendi kutum 8’le girmiş ve rüyamdan mutlu bir şekilde uyanmıştım. Bu yüzden devam etmek istiyorum ve kutumda da 500 bin YTL olduğuna inanıyorum” dedi.



Uzun bir süre kararsız kalan İlker, eşiyle de konuştuktan sonra, “Bu parayı riske atma lüksümüz yok” diyerek 91 bin YTL’lik teklifi kabul etti.



Teklifi kabul etmeden önce rüyasında gördüğünü ve açtırdığını söylediği 4 ve 7 numaralı kutuları söyledi. 4 ve 7 numaralı kutularda mavi renkleri açtırdı.



Son ikiye de iki 500 bin YTL ile girdi. Böylece son ikiye 500 bin YTL’lik kutuyla girme ihtimali gerçekleşmiş oldu. Ancak İlker, 91 bin YTL’lik teklifi kabul ettiği için yarışmadan da bu miktarda ödülle ayrıldı.

