'Rüyada korkuttular' diye 2 kişiyi yaraladı!

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde iddiaya göre, 36 yaşındaki Kurthanım Y.’nin 7 yaşındaki kızı A.Y., uykusundan ağlayarak kalktı. Annesi ne olduğunu sorunca küçük kız, “Rüyamda parkta oynarken bana kareli gömlekli ve pembe tişörtlü 2 kişi iğne yaptı” dedi.

Bunun üzerine balkona çıkan Kurthanım K., parkta kareli gömlekli ve pembe tişörtlü 2 kişinin olduğunu gördü.

Habertürk'te yer alan habere göre,evdeki ruhsatsız tabancayı alıp parka inen Kurthanım Y., 8 yaşındaki T.K. ve 16 yaşındaki M.A.’ya ateş etti.

Yaralanan T.K. ile M.A. yere yığıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, genç kadını gözaltına aldı, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Emniyetteki ifadesinde olayı anlatan Kurthanım Y., “Silah tutukluk yapınca bıçak salladım” dedi.