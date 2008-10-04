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Yaşam

Rüyada aldatılınca dehşet saçtı

Kıskanç koca, rüyasında kendisini aldattığını gördüğü eşini 22 yerinden bıçaklayıp ağır yaraladı; sonra da babasını dövdüğün&u

04 Ekim 2008 03:00

Kıskanç koca, rüyasında kendisini aldattığını gördüğü eşini 22 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Kadın yaşam savaşı verirken, öfkeli koca, babasını dövdüğünü öne sürdüğü bir adamı da öldürdü.

Avcılar'da ayakkabıcılık yapan Sezai Kargı (24), rüyasında kendisini aldattığını gördüğü eşi Ebru Kargı’ya (27) banyo yaparken bıçakla saldırdı. 22 yerinden bıçakladığı eşinin öldüğünü sanan koca, bıçağı eşinin kulağına saplayarak kaçtı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, sesleri duyan komşuları tarafından hastaneye kaldırılan, boynunda, yüzünde, göğsünde ve kulağında derin yaralar bulunan bir çocuk annesi kadının tedavisi sürüyor. Polis, Sezai Kargı’yı yakalamak için Zeytinburnu’ndaki babasının evi civarında önlem aldı. Bu sırada yakında bulunan boş arazide, Erkan Sarıgül’ün (32) cesedi bulundu.

'Biri de bir bini de bir'

Sarıgül’ün de Sezai Kargı tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı. Baba evinde yakalanan Sezai Kargı’nın eşinin öldüğünü sanarak "Nasıl olsa bir kişiyi öldürdüm. Biri de bir bini de" diyerek daha önceden babasını döven Erkan Sarıgül’ü de bıçakladığı anlaşıldı.

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