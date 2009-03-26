Rutten sezon sonu görevinden ayrılıyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04'ün teknik direktörü Fred Rutten'in, sezon sonunda görevinden ayrılacağı açıklandı.



Hollandalı çalıştırıcıyla beklentilerin çok altında bir sezon geçiren ve bu ay başında genel menajer Andreas Mueller'in görevine son veren Schalke 04'te yönetim, sezon sonunda da Rutten ile yollarını ayırma kararı aldı.



Rutten, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yönetim kurulu üyelerinden Peter Peters ile görüştüğünü ve Peters'ın kendisine, "Kulübün bundan böyle Fred Rutten ile bir geleceği olamaz" dediğini söyledi.



Geçen sezonu 3. sırada bitiren Schalke 04, Almanya ve UEFA kupalarından da elendiği bu sezonda 12 puanla 8. sırada yer alıyor.



46 yaşındaki Rutten, daha önce Hollanda Liginde Twente Enschede takımın çalıştırmış ve bir dönem de PSV Eindhoven'ın yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.



(AA)

