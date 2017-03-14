Rutte: Türkiye'nin yaptırımları çok da kötü değil

Hollanda seçimlerine bir gün kala Türkiye ile yaşanan diplomatik kriz zirve yaptı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte kriz nedeniyle Türkiye'nin bazı tedbirler alacağını açıklamasının ardından Türkiye'nin uygulayacağı yaptırımların "çok da kötü olmadığını", Hollanda'nın kızmak için daha fazla nedeni bulunduğunu söyledi.

Yaptırımların "yersiz" olduğunu belirten Rutte, "Diğer taraftan, haftasonu olanlarla ilgili bizim çok öfkeli olmak için nedenlerimiz varken Türkiye'nin yaptırımlardan bahsetmesini tuhaf buluyorum" diye konuştu.

Türkiye Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş pazartesi akşamı Hollanda-Türkiye krizi konusunda üst düzey ilişkilerin askıya alınması da dahil olmak üzere bazı tedbirlerin alınmasının kararlaştırıldığını açıklamıştı. Ancak tedbirler şimdilik siyasi çerçeveyle sınırlı, ekonomik bir önlem içermiyor. Türkiye Hollanda'dan yazılı özür talep ediyor.

Ankara, Türk bakanların iç siyasi propagandayla ilgili toplantılarını engelleyen Hollanda'ya bir dizi siyasi yaptırım kararı alırken, bu kararlar arasında izinde bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin Türkiye'ye girişinin yasaklanması ve iki ülke arasında üst düzey temasların durdurulması da bulunuyor.

Hafta sonunda Hollanda'nın önce Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermemesi, ardından kara yoluyla Almanya'dan Rotterdam Başkonsolosluğu’na gitmeye çalışan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı sınır dışı etmesiyle tırmanan kriz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Nazi kalıntısı” suçlaması ve Çavuşoğlu’nun “Hollanda faşizmin başkenti” sözleri ile yeni bir boyut kazanmıştı. Rutte diplomatik krizde itidal çağrısında bulunmuş ancak Hollanda'nın özür dilemeyeceğini söylemişti.

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Reuters/SSB,BK