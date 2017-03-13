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Deutsche Welle

Rutte: Türkiye'den özür dilemeyeceğiz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye Aile Bakanı Sayan Kaya'nın sınır dışı edilmesi ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na getirilen seyahat yasağı nedeniyle Türkiye'den özür dilemeyeceklerini söyledi.

13 Mart 2017 13:30

Hollanda'nın başkenti Lahey'de katıldığı bir seçim programında Türkiye ile yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Mark Rutte, "Özür dilemek mevzubahis değil, asıl onların dün yaptıklarından ötürü özür dilemesi gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'yı "Nazi kalıntısı" ve "faşist" nitelemelerini kullanarak suçlamasını geri çeviren Rutte, "Bu ülke, dün Rotterdam Belediye Başkanı'nın da vurguladığı gibi İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından bombalanmıştır" dedi. Rutte, Erdoğan'ın kelime seçimlerinin bu nedenle kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Harika bir toplumumuz var"

Hollanda vatandaşlarına tırmanan gerginlik karşısında soğukkanlılıklarını korumaları çağrısında bulunan Rutte, "Türk kökenli Hollandalıların büyük bir bölümünün de entegre olduğu harika bir toplumumuz var" şeklinde konuştu.

Rutte, Türkiye - AB ilişkilerine de değindi. "Türkiye ile ilişkilerin AB'nin çıkarına olduğunu" kaydeden Rutte, sükunetin korunmasının önem taşıdığını söyledi. Rutte, "Ancak Türkiye'nin Hollanda hakkında kışkırtıcı şekilde konuşmaya devam etmesi halinde biz de bundan sonra atacağımız adımları gözden geçirmek zorunda kalacağız" diye sözlerini sürdürdü.

Erdoğan: Hollanda bedelini ödeyecek

Erdoğan dün Hollanda ile yaşanan krizle ilgili olarak "Hollanda bunun bedelini ödeyecek" demişti. "Ben istediğim ülkeye istediğim gibi giderim, seyahat özgürlüğü çerçevesinde de, diplomat olarak da” şeklinde konuşan Erdoğan, "Ama Nazizm ve faşizm olduğu zaman, ‘Benim dediğim doğrudur, istediğime müsaade ederim, istemediğime etmem' anlayışıyla konsolosluk kapısını kilitleyecek, konsolosu dışarı çıkarmayacak kadar ileri gitmişlerdir” diye konuşmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DW/HS/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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