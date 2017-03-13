Rutte: Tehdit altında müzakere etmeyeceğiz

Hollanda’da genel seçimlere iki gün kala, kampanyalara Türkiye ile tırmanan diplomatik kriz de damgasını vuruyor. Hafta sonunda Hollanda’nın önce Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermemesi, ardından kara yoluyla Rotterdam Başkonsolosluğu’na gitmeye çalışan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı sınır dışı etmesiyle tırmanan kriz, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Nazi kalıntısı” suçlaması ve Çavuşoğlu’nun “Hollanda faşizmin başkenti” sözleri ile yeni bir boyut kazanmıştı. Pazar günü “Özür dilemek mevzubahis değil, asıl onların dün yaptıklarından ötürü özür dilemesi gerekiyor” diyen Hollanda Başbakanı Mark Rutte, bugün de "Türk hükümetinin tehditleri altında asla müzakere etmeyeceğiz” dedi. Hollanda'da yaşayan Türklerin, Hollanda vatandaşı olduğunu vurgulayan Rutte, "Türkiye'nin Hollanda seçimlerine müdahale etmek istediğini düşünmüyorum” şeklinde konuştu.

Rutte: ‘Yanlış tür popülizme’ dur diyecek ilk ülke olalım

Üçüncü kez başbakan seçilmek için adaylığını koyan Rutte, Hollandalı seçmenlere çağrı yaparak, Avrupa’da yükselişte olan ‘yanlış tür popülizme’ dur diyecek ilk ülke olmalarını istedi. Aşırı sağcı ve İslam düşmanı rakibi Geert Wilders ile başa baş giden Rutte, “16 Mart sabahı gözlerimizi, Wilders’in en büyük partinin lideri olduğu bir ülkeye açmamız yönünde gerçek bir risk söz konusu” dedi ve böyle bir sonucun dünyaya “bir sinyal” olacağını kaydetti.

"Bu seçimler çeyrek finaller”

Rotterdam’da gazetecilere konuşan Başbakan Rutte, Avrupa’daki aşırı sağcı ve popülist partilerin yükselişinin yarattığı endişe nedeniyle, ülkedeki seçimlerin yakından takip edildiğini belirtti. Rutte, "Bu seçimlerin yanlış tür popülizmin kazanmasını engellemek için çeyrek finaller olduğunu söyleyebilirsiniz. Yarı finaller nisan ve mayıs aylarında Fransa'da. Almanya'da eylül ayında yapılacak seçimler ise finaller” şeklinde konuştu.

Wilders'in başbakan olması neredeyse imkansız

Anketler Rutte liderliğindeki liberal Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) önde gittiğini ve 150 sandalyelik parlamentoda 23 ila 27 sandalye kazanabileceğini gösteriyor. Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) ise haftalarca anketlerde ön sıralara oynarken, son yoklamalar partinin 19 ila 23 sandalye alarak ikinci sırada kalacağını işaret ediyor. Ancak Wilders'in en fazla oyu alması halinde bile hükümet kurması neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekiliyor, zira kitle partileri Wilders ile koalisyon yapmayacaklarını açıkladı.

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AP/afp/Reuters, AÜ/BÖ