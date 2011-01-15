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Rutkay'a göre kadın ve erkek eşit değilmiş!

Doğa Rutkay, kadın ve erkek eşitliğini savunan feministlerden olmadığını söyledi.

15 Ocak 2011 02:00

T24- Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, kadın ve erkek eşitliğini savunan feministlerden olmadığını söyledi. "Ben kadın ve erkek eşit olması gerektiğine inanmıyorum" diyen Rutkay "Her yerde erkeğin bir adım önde olması gerektiğini düşünüyorum" sözleriyle dikkat çekti.  

Bugün gazetesinde yayımlanan haber şöyle:

Doğa Rutkay, magazin müdürümüz Bilal Özcan'ın bu pazar Kanaltürk'te yayınlanacak 'Laf Aramızda' programında, toplumda kadın ve erkeğin yeri konusunda ilginç açıklamalarda bulundu.

Feminist olmadığını belirten Rutkay, "Ben feminist olamayacak kadar erkek seven bir insanım" dedikten sonra bazı kadınları kızdırabilecek sözler sarf etti. Genç oyuncu şöyle konuştu:

"Erkeklerin bakış açılarını, güçlerini, hayatı idare edişlerini babamdan da gelen bir hayranlık olduğundan feminist değilim. Ben kadın ve erkek eşit olması gerektiğine de inanmıyorum. Her yerde erkeğin bir adım önde olması gerektiğini düşünüyorum."


İlişkiyi yarış bitirir


Kız arkadaşlarının da bu fikrini bildiğini anlatan Rutkay sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınlar zaten çok güçlü, şefkatli, ileriyi görebilen, ileriyi düşünebilen bir varlık. Zaten onun üstünlüğü karşı cins tarafından hissediliyor. Dolayısıyla kadın bir adım geride durduğunda ilişkiler daha sağlıklı sürebiliyor. Kadınların, "Ben de yaparım, ben de onun üstüne çıkarım" duygusu bütün ilişkilerin sonunu getiriyor. Ters politika yapmak gerektiğini düşünüyorum. Zaten yuvayı kuran o olduğu için bir adım geride durmak sağlıklı olabilir çünkü diğer türlüsü yarışa giriyor. O yüzden iki kişinin de birey olduğunu aralarında da bir adım mesafe olduğunu bilmek uzun vadeli ilişkinin sırrı."

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