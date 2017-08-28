Rutkay Aziz: Adalet Çanakkale Boğazı'ndan Türkiye'ye giriş yapmıştır

Tiyatrocu Rutkay Aziz,“Adalet, Çanakkale Boğazından Türkiye’ye giriş yapmıştır” dedi.

CHP'nin düzenlediği Adalet Kurultayı 3'ncü gününde Rutkay Aziz ve arkadaşlarını konuk ediyor. 28 Ağustos Pazartesi günü akşam saat ‘Adalet Sizsiniz’ isimli oyunu sergileyecek olan Rutkay Aziz yaptığı açıklamada “Adalet, Çanakkale Boğazından Türkiye’ye giriş yapmıştır” dedi.

Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahneye konulacak olan oyunda Rutkay Aziz’e Taner Barlas, eşlik edecek.

Ümit Denizer’in kaleme aldığı oyunun sahne tasarımını Metin Deniz yapıyor. Rutkay Aziz ve Taner Barlas’la birlikte Ümit Denizer, Andaç Sayın, Necip Eraslan, Mahmut Özdemir ve Hüseyin Uçurtma Adalet Kurultayı’nda saat 18.00’de izleyicilerle bir araya gelecek.



Rutkay Aziz, yaptığı açıklamada Adalet Yürüyüşü ve Hak Hukuk Adalet başlığı altındaki Adalet Kurultayı’nın çok önemli bir adım olduğunu kaydetti. Kurultayı, Laik, demokratik Cumhuriyet’in yarınlarına dönük adımlar olarak değerlendiren Rutkay Aziz “Hukuksuzluğun bu ortamında muhaliflere, akademisyenlere, gençlere ve aydınlara karşı ciddi bir baskı var. Adalet bugün Türkiye’de zulmün aracı olarak hükmediyor. Eşitlik, hukuk, özgürlük adına değil. Demokrasi adına özgürlükler adına barış adına hukuk adına her zaman laiklik, demokrasi ve adalet diyeceğiz” dedi.

"En çok korktukları şey sanat ve sanatçı"

Adalet Sizsiniz oyunu ile ilgili değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, Rutkay Aziz ve Taner Barlas’ın kurultaya gelmesinden duydukları mutluluğu ifade ederek “Onların gelmesi buraya büyük güç verdi. Adalet tarihsel süreçte en çok sanattan ilham aldı. Hukukun, özgürlüğün, adaletin olduğu ülkelere bakın orada sanat ve sanatçı vardır. Bir de baskının, gericiliğin olduğu ülkelere bakın orada aydınlar susturulur sanatçılar konuşturulmaz. Diktatörlerin, gericilerin en çok korktuğu şey sanattır, sanatçıdır. Çünkü halka gerçekleri anlatır, ayna tutar ve aydınlatır. Sanat muhaliftir. Sanat sorgulayıcı yaratıcı ve çözüm sunandır. Sanat ve adalet, ihtiyacımız olan nefestir! Rutkay Aziz, Taner Barlas Aysa Prodüksüyon’a ve emeği geçen diğer arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bugün en derin ve keskin ifadesiyle adaletin durumunu onlardan dinleyecek, izleyeceğiz” dedi.