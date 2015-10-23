'Rutin kontrol' yapan askerden HDP'li milletvekiline: Herkes seçim çalışması yapamaz!

1 Kasım öncesinde gerçekleştirdikleri seçim çalışmaları kapsamında, bölgedeki ilçelere giden HDP Batman milletvekilleri Saadet Becerikli ve Ayşe Acar, sıklıkla 'rutin kontrol' gerekçesiyle kimlik kontrolü için durdurulamalarına isyan etti. Araçlarının plaka numaralarının askerlere bildirildiğini ve bu sebeple durdurulduklarını iddia eden milletvekilleri, askerelere, "Bir kere AKP'li vekili durdurdunuz mu?" sorusunu yöneltti.

"Siyasi amaç güden tacize uğradıklarını" vurgulayan milletvekillerinden Başaran ile asker arasında uzun süreli tartışma yaşandı. Videoya çekilen tartışmada bir askerin Başaran’a söylediği, “Herkes seçim çalışması yapamaz" sözleri dikkat çekti.

Seçim çalışmalarımızı engellemek için 10 kilometrede bir uygulamaya tepki verdik Posted by Ayşe Acar Başaran on Wednesday, October 21, 2015

Batman Vekili Ayşe Acar Başaran, yaşananlarla ilgili olarak, "Bu keyfi uygulamayı yapanlar ve bunun emrini vermiş olan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İktidarın kontrolünde katledilen hukuk sisteminden sonuç alamayacağımızın farkındayız ancak gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bu davayı götürecek, davanın takipçisi olacağız. Temel insani hakkımız olan seyahat hakkımızın engellenmesine ve gasp edilmesine seyirci kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

"Milletvekillerimiz siyasi amaç güden tacize maruz kalmışlardır"

Konuyla ilgili olarak, HDP’li Başaran’ın danışmanı tarafından şu açıklama yapıldı:

"Bildiğiniz üzere 1 Kasım Seçimlerine 10 günden daha kısa bir zaman kalmıştır. Ankara Katliamı'nın ardından tüm mitinglerimizi iptal etme kararı alan partimiz, seçim çalışmalarına halk ziyaretleri ile devam etmekte ve bu nedenle adaylarımız seçim çalışmalarını ilçe ilçe, sokak sokak gezerek halk toplantılarına katılarak sürdürmektedir.

22 Ekim Perşembe günü seçim çalışması amacı ile Batman'ın ilçelerine doğru hareket eden vekillerimiz Saadet Becerekli ve Ayşe Acar Başaran yol boyunca defalarca keyfi olarak yapılan yol kontrol uygulamaları nedeniyle durdurulmuştur, "rutin kontrol" adı altında yapılan siyasi amaç güden tacize maruz kalmışlardır.

Sayın Başaran ve görevli kolluk gücü arasında geçen konuşmada, kolluk gücünün "Herkes seçim çalışması yapamaz" demesi, var olma nedeni halkı korumak olan kuvvetlerin, iktidarın ve sarayın aracına dönüştüğünü açıkça gözler önüne sermektedir.

"Yaptıkları usülsüzlükler ve hukuksuzluklar 1 Kasım'da yıkılmalarına engel olmayacaktır"

Yine videoda görüleceği üzere eline vekillerin araç plakalarını yazmış olan kolluk gücünün, Başaran'ın elini göstermesine yönelik talebine kulaklarını tıkadığı görülmektedir. Tarafsızlığını ve ilkelerini yitirmiş olan bu kurumun ve kurum çalışanlarının partimize ve vekillerine göstermiş olduğu bu tavır kabul edilemezdir.

Bu şekilde verilen gözdağları bizi korkutamaz, yıldıramaz, ve koltuklarına sıkıca tutunmuş olan iktidar bağımlılarının yıkılışını durduramaz.

Yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri usülsüzlükler ve hukuksuzluklar 1 Kasım'da yıkılmalarına engel olmayacaktır.