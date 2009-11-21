Rütbe söktüren albayın ölümü araştırılıyor

T24 - İlhami Erdil hakkındaki yolsuzluk dosyasını hazırlayan eski Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulları Başkanı emekli Kurmay Albay Ali Belgütay Varımlı öldü. Polis, 10. kattan düşen 57 yaşındaki Varımlı için cinayet dahil tüm ihtimalleri soruşturuyor

Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulları Başkanlığı yapan ve Ergenekon davasında ifade veren rütbeliler arasında bulunan emekli Kurmay Albay Ali Belgütay Varımlı (57), Göztepe’de oturduğu apartmanın önünde ölü bulundu. Varımlı “emekli Oramiral İlhami Erdil’in apoletlerini söktüren kişi” olarak biliniyordu.

Polis, 10. kattan düşen Varımlı için intihar dahil tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak çalışma yaparken, kardeşi emekli Albay Mehmet Ali Varımlı “Ağabeyimin psikolojik sorunları vardı. Olay intihar, değişik yönlere çekilmesin” dedi. Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı İlhami Erdil’in mahkum olduğu davada tanıklık yapan Varımlı “Erdil’in apoletlerini söktüren kişi” olarak biliniyordu.

Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi üzerinde bir kişinin binadan düştüğü ihbarı üzerine sabah 06.00 sıralarında binanın önüne gelen polis ekipleri, binanın 10. katında oturan Varımlı’nın cesedi ile karşılaştı.



Parkinson hastası



Olay sırasında evde olduğu öğrenilen Varımlı’nın annesi Hikmet Varımlı’nın (80) bilgisine başvurulurken, olay yerine gelen kardeşi “Olay intihar. Değişik yönlere çekilmesin” diyerek şu bilgileri verdi:

“Saat 06.00 sıralarında ağabeyim sabah namazını kılmış. Annem salonda yatıyormuş. Sonra salon balkonunun kapısını açmış ve sigara içmek için balkona çıkmış. Daha sonra ne olduysa kendisini atmış. İlhami Erdil olayından sonra bize tehditler aldığını söylemişti. 2003’te emekli oldu, 2005’ten beri de Parkinson hastasıydı. Evden çıkmayan, kendi halinde bir insandı. Aynı zamanda Kıbrıs gazisiydi. Psikolojik tedavi görüyordu.”

Mehmet Ali Varımlı’nın kızı Burcu Varımlı da, amcasını geçen hafta ziyaret ettiğini ve kendisini psikolojik açıdan çok kötü halde gördüğünü dile getirerek “Bana ‘Dayanamıyorum artık. Çok acı çekiyorum’ dedi” ifadesini kullandı.





İlk evliliğinden 2 çocuğu olan Varımlı’nın ikinci eşinin de iki hafta önce evden ayrıldığı, bu nedenle de Varımlı’nın bunalıma girdiği iddia edildi. Eşinin evden ayrılmasının ardından Varımlı’nın annesinin yanına taşındığı belirtilirken, annesinin de yakınlarına “Sabah namazını kıldı. Kahvaltısını yaptı. Sigara içmek için balkona çıktı. Aniden sesler duydum. Aşağı bakınca yerde gördüm. 5 dakika kendime gelemedim” dediği öğrenildi.

ARKADAŞI TEVFİK DİKER: Darbe planlarını Özkök’e anlatmış



Emekli Yarbay ve eski DYP Genel Sekreteri Tevfik Diker, Varımlı’nın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la Kasımpaşa’dan çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi. Diker “‘Beraber top koşturduk’ derdi. Görüşmelerimizde bana darbe planlarıyla ilgili bildiklerini Erdoğan ile paylaştığını ima ederdi” dedi.

Diker Milliyet’e yaptığı değerlendirmede, Varımlı’nın, Ergenekon soruşturması çerçevesinde yaşanan bazı gelişmelerin arka planını en iyi bilen isimlerden biri olduğunu dile getirdi. “Varımlı’nın intiharına sıradan bir intihar gibi bakmamak gerek” diyen Diker şunları söyledi:

“Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinden sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev yaptı. Bu görevi sırasında yanıma sık sık gelirdi. Gözcü gazetesinde köşe yazarıydım. Yolsuzluklarla ilgili önemli dosyalar getirirdi.



Amirallik bekliyordu



Milli Savunma Bakanlığı’nda görevliyken, o zaman MSB Müsteşarı Şener Eruygur’du. Eruygur Jandarma Genel Komutanı olduğu dönemde, kendisine karşı olduğunu açıkça söylerdi. Sohbetlerimizde Eruygur ile ilgili olumsuz düşüncelerini belirtir, sevmediğini dile getirirdi. Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök’e yakındı. Darbe planlarıyla ilgili bilgilerini Özkök ile paylaştığını bana anlatırdı. Özkök Paşa’ya yönelik suikast planları ve Sarıkız - Ayışığı darbe planları hakkında bilgi sahibiydi. Erdil’in mahkûmiyetinde önemli rol oynadı. TSK’da amirallik bekliyordu. Özkök ve Özden Örnek’in kendisine söz verdiklerini anlatmıştı. Emekli olduktan sonra Erdoğan’ın kendisini Ak Parti’de değerlendireceği beklentisi vardı.”