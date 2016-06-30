T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rusyayla sebze-meyve ihracatına güvenlik şartı

Rusya'dan gelen açıklamaya göre; Türki'nin meyve-sebze ihracatına getirilen kısıtlama ancak güvenlik garantisi sağlanırsa kaldırılacak

30 Haziran 2016 01:17

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor Sözcüsü Yuliya Melano, uçak krizinin ardından Türkiye’den ihraç edilen sebze-meyvelere getirilen kısıtlamaların kaldırılması için güvenlik garantisinin şart olduğunu söyledi.

tr.sputniknews.com'un haberine göre; Interfaks’a konuşan Melano şu ifadeleri kullandı: “Yasakların kaldırılması, siyasetle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen teknik bir mesele. İhracatın yeniden başlatılması ancak Türkiye’deki muadil kurumların ürünler için gerekli güvenlik garantisini sağlamasının ardından mümkün olacak.”

Rusya, Türkiye'den taze karanfil, yaş ve dondurulmuş domates, yaş ve dondurulmuş soğan, karnabahar, brokoli, salatalık, kornişon, portakal, mandalina, üzüm, elma, armut, şeftali, kayısı, erik, çilek, biber, patlıcan, marul, kabak gibi ürünlerin ihracatını durdurmuştu. Kısıtlamalara gerekçe olaraksa ürünlerde Rusya için karantinaya tabi organizmaların tespit edilmesi gösterilmişti.

ETİKETLER

RusyaTürkiyemeyvesebzeihracatkısıtlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24