Rusyayla sebze-meyve ihracatına güvenlik şartı

Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor Sözcüsü Yuliya Melano, uçak krizinin ardından Türkiye’den ihraç edilen sebze-meyvelere getirilen kısıtlamaların kaldırılması için güvenlik garantisinin şart olduğunu söyledi.

tr.sputniknews.com'un haberine göre; Interfaks’a konuşan Melano şu ifadeleri kullandı: “Yasakların kaldırılması, siyasetle hiçbir ilgisi olmayan, tamamen teknik bir mesele. İhracatın yeniden başlatılması ancak Türkiye’deki muadil kurumların ürünler için gerekli güvenlik garantisini sağlamasının ardından mümkün olacak.”

Rusya, Türkiye'den taze karanfil, yaş ve dondurulmuş domates, yaş ve dondurulmuş soğan, karnabahar, brokoli, salatalık, kornişon, portakal, mandalina, üzüm, elma, armut, şeftali, kayısı, erik, çilek, biber, patlıcan, marul, kabak gibi ürünlerin ihracatını durdurmuştu. Kısıtlamalara gerekçe olaraksa ürünlerde Rusya için karantinaya tabi organizmaların tespit edilmesi gösterilmişti.