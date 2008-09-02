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Politika

'Rusya'yı göz ardı edemeyiz'

Türkiye’nin Rusya’yı göz ardı edemeyeceğini belirten Erdoğan, "Ulusal çıkarlarımıza göre hareket ederiz” dedi.

02 Eylül 2008 03:00

Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila’ya Kafkasya’daki çatışmalardan sonra ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Başbakan, Türkiye”nin, Amerika Birleşik Devletleri ya da Rusya arasında seçim yapmaya zorlandığını ifade etti.

Kafkasya sorununda ABD ile Rusya'nın karşı karşıya gelmesi ve Türkiye'nin konumunu da şöyle değerlendirdi:
"Şimdi Gürcistan olayından sonraki süreçte bizi bir tarafa doğru itmeye çalışıyorlar. Bazıları tümüyle ABD'nin, bazıları tümüyle Rusya'nın tarafına itmeye çalışıyor. Oysa biri en yakın müttefikimiz olan ABD, diğeri ise enerji başta olmak üzere önemli ticaret hacmimizin bulunduğu Rusya. Ben Türkiye'nin tümüyle bir tarafa itilmesine müsaade etmem. Türkiye'nin ulusal çıkarları neyi gerektiriyorsa ona göre hareket ederiz.
Şimdi Rusya dediğiniz zaman bizim için önemli bir enerji kaynağı. Ayrıca çok önemli seviyede ticaretimizin olduğu bir ülke. 10 binin üzerinde TIR'ımız bekliyor orada. Doğalgaz alımımız, enerjiye olan ihtiyacımız belli. Şimdi bunları yok sayabilir misiniz? Sayamazsınız. Rusya ile ekonomik, ticari ilişkilerimize baktığınızda Rusya'yı göz ardı edemezsiniz.
O halde Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda bir denge gözetecektir. Taraflardan birine doğru itilmesi doğru değildir. Ayrıca, işte biz enerji bağımlılığımız olmasın, enerji kaynaklarımız zenginleşsin diye bu nedenle uğraşıyoruz. Yenilenebilir, temiz kaynaklara yöneliyoruz. Rüzgâr, su kaynakları, güneş ve nihayet nükleer enerji gibi. Bütün amacımız enerjiyi kendi kaynaklarımızla üretmek."

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