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Spor

Rusya'yı Durant yıktı!

Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen bir diğer takım da Rusya'yı yenen Amerika Birleşik Devletleri oldu.

10 Eylül 2010 03:00

T24- Dünya Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen bir diğer takım da Rusya'yı yenen Amerika Birleşik Devletleri oldu.
 

Üçüncü çeyreğe kadar başa baş giden mücadelede kalite farkını ortaya koyan Amerikalılar maçı da 89-79 kazanmayı bildi. Maçın yıldızı ise 33 sayı atan Kevin Durant'tı. Amerika karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Rusya ise büyük alkışlar altında salondan ayrıldı.


Maçın ilk yarısında skor üstünlüğü sürekli değişti. Rusya, Monya'nın üçlüğüyle 2. dakikada 9-8 üstünlük yakalamasına rağmen, ABD Billups ile buna karşılık vererek 5. dakikada skoru kendi lehine (15-9) çevirdi. 8. dakikada Mozgov'un basketiyle 21-20 öne geçen Rusya, Durant'ın basketlerine engel olamayınca ilk çeyrek 25-25 beraberlikle tamamlandı.

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