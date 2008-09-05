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Dünya

Rusya'yı cezalandırma arayışı

AB, Rusya-Gürcistan krizi için uluslararası soruşturma açılmasını istiyor

05 Eylül 2008 03:00

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, Rusya ve Gürcistan arasında ortaya çıkan kriz konusunda uluslararası soruşturma açılması için çağrıda bulunmayı planlıyor. Fransa'nın Avignon kentinde toplanan AB Dışişleri Bakanları, söz konusu soruşturma ile Kafkasya'daki krizin çıkmasından kimin sorumlu olduğu sorusuna açıklık getirmeyi hedefliyor.

AB üyesi ülkelerin bakanları, soruşturmanın insan hakları ihlalleri yapanların ortaya çıkarılması açasından da gerekli olduğunu düşünüyor. AB Bakanları, Avignon'daki toplantının yarınki oturumunda, Kafkasya krizini ve Rusya ile ilişkileri gözden geçirecek. Toplantıda, Gürcistan'a yapılacak yardım konusu da ele alınacak.

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