Rusya'ya yaptırım geliyor



G7 liderleri, Kırım'da yapılacak referandumu tanımayacaklarını bildirerek, Rusya'ya Kırım bölgesinin statüsüne dair referandumu destekleme eylemlerini durdurma çağrısında bulundu.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan G7 liderleri açıklamasında, "Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD liderleri, AB Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı olarak, Rusya Federasyonu'nu, Ukrayna yasalarına aykırı ve uluslararası hukuku ihlal edici şekilde Kırım'ın statüsünü değiştirmeye dönük tüm gayretlere son vermeye çağırıyoruz. Rusya Federasyonu'na, Ukrayna anayasasının doğrudan ihlali anlamına gelen, Kırım bölgesinin statüsüne dair bir referandumu desteklemeye yönelik eylemleri derhal durdurma çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

G7 liderlerinden yaptırım tehdidi

Bu türden bir referandumun hiçbir hukuki etkisinin olmayacağı belirtilen açıklamada, "Ayrıca yeterli hazırlığın olmaması ve Rus askerlerinin gözdağı verici varlığı göz önüne alındığında, hiçbir manevi etkisi bulunmayacak derinden kusurlu bir süreç olacak. Tüm bu nedenlerden dolayı, referandum sonucunu tanımayacağız" denildi.

Açıklamada, "Eğer Rusya Federasyonu böyle bir adım atarsa biz de bireysel ve toplu olarak ilave adımlar atacağız" ifadesi kullanıldı.

AB'nin yaptırımları belli oldu

AB Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso ve AP Parlamentosu sözcüleri de Rusya'ya yaptırım uyarısında bulundular. Açıklamalarda, "Moskova'nın tavrının AB'nin ciddi yaptırımlarına neden olabileceği" uyarısı dile getirildi.

Bu arada AB üyesi ülkeler Rusya'ya ilk aşamada uygulanacak yaptırımları kararlaştırdılar. Ukrayna'nın bağımsızlığını ihlal eden eylemler içinde bulunduğu belirlenen bir dizi Rus yetkiliye AB ülkelerine seyahat yasağı getiriliyor. Bunlar arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Sergey Lavrov bulunmuyor. Putin ve Lavrov'un listeye alınmamasına "Moskova ile iletişimi tamamen koparmama" gerekçe gösteriliyor. Bunun yanı sıra sorumlu kişilerin AB üyesi ülkelerdeki malvarlığının dondurulması da yaptırımlar arasında sıralanıyor. Rusya'nın geri adım atmaması halinde silah ve ticaret ambargosu gibi ek yaptırımların gündeme gelmesi bekleniyor.