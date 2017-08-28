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Dünya

Rusya'ya domates sevkiyatına ilişkin karar arayışı devam edecek

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Ağustos (DHA) – Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk domateslerinin Rusya'ya gönderilmesi konusunda karar arayışının yakın zamanda devam edeceğini bildirdi

28 Ağustos 2017 15:02

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 28 Ağustos (DHA) – Rusya\'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk domateslerinin Rusya\'ya gönderilmesi konusunda karar arayışının yakın zamanda devam edeceğini bildirdi.
Tass\'da yer alan habere göre, domates konusunda iki ülkenin tüm düzeylerde görüştüklerini belirten Yerhov, \"İzmir\'de bu konuyu hem hükümetlerarası komisyon hem de Ekonomi Bakanlığı uzmanları düzeyinde çok detaylı bir şekilde ele aldık. Rus piyasasının özelliklerine ilişkin detaylı bir görüşme yapıldı\" dedi.
Yerhov şöyle devam etti:
\"Uzman düzeyinde yakın gelecekte bizi ciddi yükselişlere götürecek yollar belirlendi. En yakın zamanda karar arayışı devam edecek. Bunun için 13 Eylül\'de Antalya\'da planlanan tarım komitesi toplantısı ve 20 Ekim\'de Kazan\'da gerçekleşecek hükümetlerarası komisyon toplantısında iki ülke uzmanları arasında temaslar kurulacak.\"

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