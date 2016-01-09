Rusya'ya 3-1 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı Olimpiyatlar'a doğrudan gitme şansını kaybetti

Voleybolda, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'ndeki yarı final maçında, Rusya'ya 3-1 mağlup olan Türkiye, 2016 Rio Olimpiyatları'na doğrudan gitme şansını kaybetti.

Ankara'daki TVF Başkent Salonu'nda devam eden elemelerin 5. gününde, 2. yarı final maçında Türkiye ile Rusya karşılaştı.

Eurosport'taki habere göre, maçın başında teknik hatalardan sayı kaybeden A Milli Takım, Neslihan'ın servis, Eda ve Neriman'ın ise smaçtan bulduğu sayılarla ilk teknik molayı 8-6 öne bitirdi. İki takım da savunma hatalarından sayı verirken, yüksek boy ortalamasıyla blokta etkili olan Rusya, farkı açtı ve 2. teknik molayı 16-10 önde geçti. Molanın ardından Eda ve Neriman yıldızlaşırken, 4-0'lık seri yakalayan Türkiye, farkı eritmeyi başardı (18-17). Kübra ve Naz'ın bloktan kazandığı sayılar 25-21'lik skorla seti milli takıma getirdi: 0-1.

A Milli Takım 2. sete iyi başlasa da (1-4) manşet hatalarından üst üste sayılar kaybetti. 5-0'lık seri yakalayan Rusya öne geçerek (6-4) ilk teknik molayı 8-6 üstün tamamladı. Blok-out'lardan ve plaselerden sayı bulan Rusya, savunmada bir türlü toparlanamayan ve etkili hücum yapamayan Türkiye karşısında, 2. teknik molasını 16-12 önde bitirdiği seti, 25-18 alarak skoru eşitledi: 1-1.

3. sete iyi başlayan taraf Rusya oldu. Orta alandan ve köşelerden sert hücum yapan ekip, ilk teknik molayı 8-3 öne geçti. Manşet kalitesini yükseltemeyen A Milli Takım, etkili hücum yapamadı. Mücadeleden uzak bir performans ortaya koyan A Milliler, Rusya'nın 5-0'lık seri yakalamasına engel olamadı (13-3). Rusya, 2. teknik molayı da 16-8 üstün tamamlayarak seti 25-12 aldı: 2-1.

A Milli takım, 4. sete daha organize başladı. Bloktaki etkinliğini arttıran Türkiye, Neriman, Neslihan ve Kübra ile sayılar buldu. Rusya, ilk teknik molayı 8-5 önde geçen A Milli Takım karşısında çabuk toparlandı. İkinci teknik mola 16-14 Rusya'nın üstünlüğüyle geçildi. Uzun rallilere sahne olan son bölümden galip çıkan Rusya, seti 25-20 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

TVF Başkent Salonu'nun tamamı dolarken, seyirciler, maç boyunca tezahüratlarıyla A Milli Takım'a destek verdi.

Öte yandan, hayatını kaybeden eski milli voleybolcu, antrenör ve menajer Erdal Önder için maçtan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Susana Maria Rodriguez Jativa (İspanya), Karin Zahorcova (Çek Cumhuriyeti)

Rusya: Kosheleva, Zaryazhko, Obmochaeva, Shcherban, Fetisova, Kosianenko (Malova, Lyubushkina, Startseva, Malykh, Shashkova)

Türkiye: Gözde Kırdar, Kübra Akman, Neslihan Demir Güler, Neriman Özsoy, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol (Gizem Karadayı, Hatice Gizem Örge, Güldeniz Önal, Polen Uslupehlivan, Özge Kırdar Çemberci, Bahar Toksoy Guidetti, Gözde Yılmaz)

Setler: 21-25, 25-18, 25-12, 25-20

Süre: 112 dakika (30, 29, 24, 29)