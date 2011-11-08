-Rusya: UAEK'nın raporu gerilim kaynağı MOSKOVA (A.A) - 08.11.2011 - Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın nükleer programı ile ilgili raporunun, büyük güçler ve Tahran arasındaki ''gerginliği'' beslediğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın büyük bir gözbağı ve idrak eksikliği hissettiği çünkü UAEK raporuyla ilgili son günlerde yazılıp söylenenlerin, İran'ın nükleer çalışmalarına bağlı sorunlar çevresindeki gerilimi artırıcı bir kaynak haline dönüştüğü belirtildi. Raporun tam metninin henüz eline geçmediğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, UAEK'nın belgelerinin gizliliğini sağlama kapasitesini sorguladığının da altını çizdi. Yarın açıklanması beklenen gizli raporun bu akşam basına sızan bölümlerine göre, UAEK, güvenilir kaynaklardan sağladığı bilgiler temelinde, İran'ın nükleer programının askeri boyutuyla ilgili ''ciddi endişesi'' bulunduğunu belirtiyor.