Rusya'sız G8'in gündemi enerji

Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, ABD, Kanada ve Japonya, Ukrayna krizinden ötürü Rusya'nın toplantılara katılımını askıya almıştı.
Gelişmeler üzerine Avrupa'ya ABD ve Kanada'dan doğalgaz sevkiyatı gündeme gelmişti. Ancak gemilerle sıvı doğalgaz transferi yüksek maliyetiyle dikkat çekiyor.
AB üyesi ülkeler, petrol ihtiyacının yüzde 35, doğalgazın yüzde 30'luk kısmını Rusya'dan karşılıyor.
Tusk'un 'enerji birliği' önerisi
Polonya Başbakanı Donald Tusk bir süre önce doğalgazda Rusya’ya bağımlılığı azaltmak için "Avrupa enerji birliği" kurulması önerisini ortaya atmıştı.
Öneri, AB ülkelerinin doğalgaz alımında ortak hareket etmesini, kurulacak Avrupa enerji birliğinin Rusya gibi tedarikçi ülkelerden doğalgaz alımını yönetmesini, üye ülkeler adına anlaşmaları müzakere etmesini, AB ülkeleri arasında doğalgaz dağıtım ağlarının birleştirilmesini ve doğalgaz depolama tesislerinin sayısının artırılmasını öngörüyor.
Roma'daki toplantıda Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel de hazır bulunuyor.