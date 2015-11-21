Rusya'nın Suriye'deki uçak sayısı 69'a çıktı

Rusya, Suriye'de "terörist" hedefleri bombalayan savaş uçaklarının sayısını 69'a çıkardığını açıkladı. Rusya'nın saldırılarında daha çok ılımlı Suriye muhalefetinin hedef alındığını söyleyen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü Albay Patrick Ryder, son dönemdeki saldırılarında daha fazla IŞİD mevzisinin hedef alınmaya başlandığını söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, IŞİD'i yenilgiye uğratmak için bu saldırıların seviyesinin yeterli olmadığını söyledi. Rusya donanması, Hazar Denizi'ndeki gemilerden IŞİD hedeflerine dört gündür uzun menzilli füze fırlatıldığını açıkladı. Saldırılarda, stratejik öneme sahip Deyr ez-Zor kentindeki IŞİD mevzilerinin de vurulduğu belirtiliyor.

IŞİD'in elindeki kent, ülkenin doğusunda grubun başkenti ilan ettiği Rakka ile Irak'ta yine kendi denetimi altında tuttuğu topraklar arasında bulunuyor. Suriye'nin yedinci büyük kenti olan Deyr Ez-Zor'da zengin petrol yatakları bulunuyor.

Rus ordusundan yapılan açıklamada, Cuma günü Hazar Denizi'ndeki gemilerden Suriye'ye 18 füze fırlatıldığı, Rakka, İdlip ve Halep'te ‘İslamcılara’ ait yedi hedefin imha edildiği belirtildi.

ABD: Rusya daha çok ılımlı muhalefeti vuruyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sözcüsü Albay Patrick Ryder, son dönemdeki Rus hava saldırılarında grubun elindeki petrol tesisleri dahil daha fazla IŞİD mevzisinin hedef alınmaya başlandığını söyledi.

Ryder bununla birlikte, Rusya'nın saldırılarında daha çok ılımlı Suriye muhalefetinin hedef alındığını ve bunun kaygı verici bir durum olduğunu söyledi. Albay Ryder, Rusya'nın saldırılarının amacının Beşar Esad rejimini desteklemek olduğunu kaydetti.