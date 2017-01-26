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Dünya

Rusya'nın Suriye için hazırladığı anayasa taslağı: Parlamento, devlet başkanını görevden alabilecek

"Arapça ve Kürtçe'nin eşit düzeyde kullanılacak"

26 Ocak 2017 22:30

Rus Haber Ajansı Sputnik, Rusya'nın Astana görüşmelerinde muhaliflere sunduğu taslak anayasa metnini paylaştı. Anayasa taslağında, ülkenin resmi isminin Suriye Arap Cumhuriyeti'nden Suriye Cumhuriyeti'ne çevrilmesi öneriliyor.

Rusya'nın Astana görüşmelerinde muhaliflere sunduğu taslak metinde, Suriye topraklarının herhangi bir biçimde kaybedilmesinin kabul edilemez olduğu, devlet sınırlarının yalnızca tüm vatandaşların katıldığı bir referandum sonucunda değişebileceği önerisi yer alıyor.

Anayasa taslağında, Arapça'nın Suriye'nin resmi dili olduğu fakat ülke içerisindeki özerk Kürt yönetim organlarının Arapça ve Kürtçe'nin eşit düzeyde kullanılacağına ilişkin bir madde bulunuyor.

 

'Yetkileri genişletilecek parlamento, devlet başkanını görevden alabilecek'

 

Taslakta, parlamentonun yetkilerinin de genişletilmesi teklif ediliyor. Buna göre, parlamento, savaş ilan edebilecek, devlet başkanını görevden alabilecek, anayasa mahkemesi üyeleri ile merkez bankası başkanını atayabilecek.

 

'Silahlı kuvvetler siyasete karışmayacak, yetki devri sürecinde rol almayacak'

 

Metninde, Suriye'yi korumakla görevli olacağı belirtilen silahlı kuvvetlerin dışında kalması gereken alanlarsa şöyle sıralanıyor: "Ordu, halk üzerinde baskı unsuru olarak kullanılmayacak, siyasete karışmayacak, yetki devri sürecinde rol oynamayacak."

 

'Suriye Cumhuriyeti bağımsız ve demokratik bir devlettir'

 

Uluslararası hukukun öncelikli olması gerektiği kaydedilen taslakta şu ifadelere yer verildi: "Suriye Cumhuriyeti; hukukun üstünlüğü, eşitlik ve hiçbir ayrım yapılmadan tüm vatandaşların hak ve özgürlüklerinin saygı duyulması ilkelerine dayanan bağımsız ve demokratik bir devlettir."

 

'Devlet başkanının görev süresi 7 yıl olacak'

 

Taslak metnine göre ayrıca, devlet başkanının görev süresinin yedi yıl olması öneriliyor. Devlet başkanına yalnızca bir dönem için daha aday olma hakkı tanınıyor.

Metinde, devlet başkanının ülkenin çıkarlarını ilgilendiren önemli meseleler konusunda ulusal referandum düzenleme hakkına sahip olması gerektiği önerisi de yer alıyor.

 

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