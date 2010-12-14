-RUSYA'NIN SİLAH SATIŞI 10 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK MOSKOVA (A.A) - 14.12.2010 - Rusya Başbakan Yardımcısı Sergey İvanov, silah satışında bu yıl rekor kırarak 10 milyar dolarlık bir rakama ulaşacaklarını bildirdi. Rus haber ajansları, İvanov'un, yaptığı açıklamada, bu yıl silah satışlarının 10 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söylediğini duyurdu. İvanov, Rusya'ya yabancı ülkelerden yeni silah siparişleri de geldiğini ve bunların miktarının da 45 milyar doları aştığını söyledi. Rusya, geçen yıl 8,5 milyar dolarlık silah satmış ve ABD'nin ardından dünyanın en fazla silah satan ikinci ülkesi olmuştu. Moskova, en büyük silah müşterisi olan Pekin'in siparişlerini son yıllarda giderek düşürmesine rağmen, Venezuela ve Cezayir gibi ülkelerden gelen yüksek talep nedeniyle silah ihracatında düşüş yaşamıyor.