T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rusya'nın sebze yasağı bugün kalkıyor

Yasaklar yaklaşık iki yıl kadar yürürlükte kalmıştı

05 Mart 2018 14:04

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı'na (Rosselhoznadzor) göre, bugünden itibaren Türkiye'den gerekli koşulları sağlayan tüm firmalar Rusya'ya patlıcan, nar, biber, kıvırcık, marul, kabak ve balkabağı sevkiyatı yapabilecek.

Rosselhoznadzor Sözcüsü Yuliya Melano, gazetecilere yaptığı açıkalmada, "Rosselhoznadzor, 5 Mart'tan itibaren Türkiye'den nar, patlıcan, biber, kıvırcık marul, kabak ve diğer kabak türleri önündeki yasağın kaldırılması kararı aldı. Bunun nedeni izin verdiğimiz firmalardan yapılan sevkiyatlar sırasında tarım zararlılarına rastlanmaması" dedi.

Melano, "Artık Türkiye'den bu ürünleri Rusya'ya ihraç etmek isteyen tüm şirketler sevkiyat gerçekleştirebilir. Bunun için zorunlu şart Türkiye Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın sevkiyatı yapılacak ürünlerin bitki sağlığına ilişkin garanti vermesi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den söz konusu ürünlerin Rusya'ya sevkiyatı 2016 yılında yasaklanmıştı. Yaklaşık iki yıl kadar yürürlükte kalan yasaklar Rosselhoznadzor tarafından aşamalı olarak belli firmalar için kaldırmıştı.

ETİKETLER

rusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24