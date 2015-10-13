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Dünya

Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'ne havan toplu saldırı

Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan Rusya Büyükelçiliği bugün havan topu ile vuruldu

13 Ekim 2015 14:35

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Rus Büyükelçiliği'ne havan topuyla vuruldu. Saldırı sırasında, Rusya'nın Suriye'deki müdahalesine destek veren bir grubun binanın dışında bulunduğu belirtildi. Rus toprağı sayılan büyükelçiliğe yönelik saldırıda, ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Associated Press muhabiri, ilk saldırının ardından çevredeki insanlar kaçışırken, ikinci havan topunun bölgeye düştüğünü aktardı.

Büyükelçilik binası dışında toplanan göstericilerin ellerinde Rus bayrakları ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in posterleri vardı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 'füze'lerin Şam'ın muhaliflerin bulunduğu doğu sınırından atıldığını duyurdu.

Daha önce de benzer saldırılara uğrayan Rusya'nın Şam Büyükelçiliği'ne son olarak 20 Eylül'de havan topu isabet etmişti.

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