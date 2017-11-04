T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya’nın Kanada’ya yaptırım cevabı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Kasım (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Kanada’nın yaptırımlarına simetrik bir yanıt vererek onlarca Kanada vatandaşının Rusya’ya girişini yasakladığını duyurdu

04 Kasım 2017 16:40

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Kasım (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Kanada’nın yaptırımlarına simetrik bir yanıt vererek onlarca Kanada vatandaşının Rusya’ya girişini yasakladığını duyurdu.
Zaharova konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Simetrik yanıt vermek zorundayız. Karşılık prensibinden yola çıkarak, bazı Kanada vatandaşlarının Rusya’ya girişinin yasaklanmasına karar verildi” dedi.
Giriş yasağı konulan vatandaşların listesinde onlarca kişi olduğunu belirten Zaharova, “İkili ilişkileri bozmaya çalışan Kanada vatandaşlarından bahsediyoruz. Bu yaptırımlar sayesinde Kanada’nın siyasi ortamında mantığın öne çıkacağını umuyoruz” dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyamend KaçmazMoskovaKasım DHADışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova Moskovanın KanadanınKanadaRusyayaZaharovaKarşılıkGirişBuKanadanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24