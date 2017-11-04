Rusya’nın Kanada’ya yaptırım cevabı

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 4 Kasım (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Kanada’nın yaptırımlarına simetrik bir yanıt vererek onlarca Kanada vatandaşının Rusya’ya girişini yasakladığını duyurdu.

Zaharova konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Simetrik yanıt vermek zorundayız. Karşılık prensibinden yola çıkarak, bazı Kanada vatandaşlarının Rusya’ya girişinin yasaklanmasına karar verildi” dedi.

Giriş yasağı konulan vatandaşların listesinde onlarca kişi olduğunu belirten Zaharova, “İkili ilişkileri bozmaya çalışan Kanada vatandaşlarından bahsediyoruz. Bu yaptırımlar sayesinde Kanada’nın siyasi ortamında mantığın öne çıkacağını umuyoruz” dedi.