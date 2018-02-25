T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde siyah çelenkli protesto

  Hakan KAYA-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)- KIRIM Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri  Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk koydu

25 Şubat 2018 19:02

 

Hakan KAYA-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,(DHA)- KIRIM Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri  Rusya\'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk koydu.  Derneğin Gençlik Kolları Başkanı Yasin Berber,  \"Kırım Tatar Türklerinin vatanı Kırım\'ın Ruslar tarafından tekrar işgal edilişinden bu güne tam 4 yıl geçmiş bulunmaktadır. Rusya sadece bölgemizde değil, tüm dünya barışı için tehdit unsuru olmaya devam etmektedir\" dedi.

Berber, \"Kırım\'ın Rusya Federasyonu tarafından işgali ile birlikte başlayan Kırım Tatar Türkleri üzerindeki insan hakları ihlalleri baskı ve sindirme politikaları ilk gün gibi şiddetle devam etmektedir. Her türlü uluslararası hukuk anlaşma ve kurallarını yok sayarak Kırım\'ı işgal eden Putin ve emrindeki silahlı askerleri Kırım\'daki işbirlikçileri ile birlikte bu 4 yıl içinde işgali meşrulaştırmak ve kabul ettirmek için her türlü yöntemleri uygulamışlar ve uygulamaya devam edecekler\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup, yürüyerek Rusya\'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne giderek siyah çelenk bıraktı.

(FOTOĞRAF)


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYAİdris TİFTİKÇİİSTANBULDHA KIRIM Türkleri KültürYardımlaşma DerneğiRusyaBaşkonsolosluğuGençlik Kolları Başkanı Yasin BerberTatar TürklerininKırım RuslarBerberRusya FederasyonuKırım Tatar TürkleriHer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24