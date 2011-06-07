Rusya'nın enflasyon sepetine Türkiye tatili de girdi

T24 -





www.turkrus.com'un haberine göre; Rusya’dan yılbaşından mayıs sonuna kadarki dönemde tüketici enflasyonun yüzde 6,9 arttığı açıklandı.

Bir kişilik “minimum beslenme sepeti”ni doldurmak için ayda 2 bin 807 ruble (101 dolar) harcamak gerektiği de saptandı. Bu rakam Moskova için 3 bin 299 ruble.

Açıklanan resmi istatistiklere göre, Türkiye’ye tur paketi yılbaşından beri yüzde 6 artarken, Rusya içindeki tatilin fiyatında artış yüzde 2,7 olarak saptandı.

Rosstat’ın enflasyonu ölçtüğü listede dondurmadan benzin fiyatına kadar çok sayıda kalem yer alıyor. Ancak işin en ilginç yanı, artık “Türkiye’de tatil” diye bir başlığın da bulunması.

Geçen yıl Türkiye’yi 3 milyonu aşkın Rusya Federasyonu vatandaşı ziyaret etmişti. Bu yıl bu rakamın 4 milyonu bulması bekleniyor.