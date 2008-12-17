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Spor

Rusya'nın en iyisi Zhirkov

CSKA Moskova'nın kanat oyuncusu Yuri Zhirkov, Rusya'da ''Yılın Futbolcusu'' seçildi.

17 Aralık 2008 02:00


CSKA Moskova'nın kanat oyuncusu Yuri Zhirkov, Rusya'da ''Yılın Futbolcusu'' seçildi.


Rusya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk kez ülke çapında yapılan oylama sonucunda belirlenen yılın futbolcusu, bu yıl Zhirkov oldu.

25 yaşındaki futbolcunun, Zenit St Petersburg'un oyun kurucusu Andrei Arshavin'in önüne geçtiği oylamada, Zhirkov'un takım arkadaşı, Rusya Milli Futbol Takımı'dan Igor Akinfeyev, ''En İyi Kaleci'' seçildi.

Rusya Milli Takımı'nın çalıştırıcısı Guus Hiddink, Zenit St Petersburg'dan Dick Advocaat ve Rubin Kazan'dan Kurban Berdyev de aynı oyları alarak, ''Yılın Antrenörü'' unvanını paylaştı.

Bu yıl Hiddink, takımını 20 yıl sonra ilk kez Avrupa şampiyonası yarı finalisti yapmış, Hollandalı Advocaat'ın takımı UEFA Kupası'nı kaldırmış, Berdyev ise Rubin Kazan'ı lig şampiyonluğuna taşımıştı.

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