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Rusya'nın ambargoya limonu dahil etmemesinin nedeni votka mı?

Rus uçağının düşürülmesinin ardından Rusya Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlara gitti

05 Aralık 2015 13:16

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Bülent Aymen Rusya’nın Türk limonuna ambargo uygulamamasının nedenlerinden birinin votka olduğunu açıkladı. Aymen, “Ruslar, kış aylarında limonu votka ile yoğun biçimde tüketiyor. Bu nedenle ambargo dışı kaldı” dedi.

Rusya, 24 Kasım’da yaşanan uçak krizi sonrasında arka arkaya yaptırımları gündeme getirirken, ilk etapta yaş sebze ve meyveye kapıyı kapattı. Geçtiğimiz günlerde yasaklar listesiyle başta narenciye olmak üzere birçok ürünün 1 Ocak 2016 itibarıyla ülkeye girişinin yasaklandığı açıklandı. Bu sırada en çok dikkat çeken ise ‘limon’un liste dışı bırakılmasıydı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Rusya’ya 2013 yılında 83 milyon dolarlık limon ihracatı yapılırken, bu rakam 2014’te Rusya’daki ekonomik daralmanın da etkisi ile bir miktar gerileyerek 78 milyondolar olarak gerçekleşti. Bu yılın 10 aylık döneminde ise 53.2 milyon dolarlık limon ihracatı yapıldı. Türkiye’nin sattığı miktar azalmış görünse de aslında 2013 yılında Rusya’nın limon ithalatında Türkiye’nin payı yüzde 62 iken, 2014’te yüzde 68’e çıktı. Aynı dönemde Arjantin’in payı yüzde 12, Güney Afrika’nın payı ise yüzde 7 olarak gerçekleşti.

Söz konusu pazarlarda kuraklığın etkisi ile limon fiyatlarının artması Rusya’da limonu zam şampiyonları arasına oturttu. Limonun kilo fiyatı 3 dolardan 10 dolara kadar çıktı. Yaptırımlara karar verirken enflasyonu artırmamaya odaklanan Rusya hükümeti, yeni bir fiyat artışı yaratmamak üzere limonu liste dışı bıraktı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Bülent Aymen, Rusya’nın limonu ambargo dışı tutmasını değerlendirerek bir başka nedenin daha olduğunu dile getirdi, “Ruslar, kış aylarında limonu votka ile yoğun biçimde tüketiyor. Bu nedenle ambargo dışı kaldı” dedi. Aymen, limon satışının narenciye ürünleri arasında ilk sırada olduğunu söyledi.

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