Rusya'nın 300 milyar dolarlık rüşvet bütçesi

T24-İnternet sitesi WikiLeaks'te yayımlanan ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait son belgelerde İspanyol savcı Jose Grinda Gonzalez'in, Rusya devletinin suç örgütleriyle beraber çalıştığını yazdı. Belgelerde, Rusya'da 300 milyar dolar rüşvet ödendiği şüphesi yer alıyor.







“Rusya mafya devleti oldu.” Bu ifadeyi Madrid'deki ABD Büyükelçiliği'nde görevli diplomatlarla görüşen ve organize suçla mücadelede uzman olan üst düzey bir İspanyol savcı sarfetmiş. Belarus ve Çeçenistan için de aynı şeyin geçerli olduğunu söyleyen İspanyol savcı Jose Grinda Gonzalez, Moskova'da hükümet birimlerinin -özellikle de güvenlik birimlerinin- organize suç örgütleriyle yakın bağları olduğuna inanıyor.

Jose Grinda Gonzalez, İspanya'da 60'dan fazla kişinin gözaltına alnmasıyla sonuçlanan bir Rus organize suç örgütüne yönelik soruşturmayı yönetmiş bir savcı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na ait 8 Şubat 2010 tarihli bir belgede, Jose Grinda Gonzalez'in Amerikalı diplomatlarla yaptığı görüşmelerde, Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in mafyayla bağlantısı olup olmadığını gündeme getirdiği görülüyor.



Belgeye bakılırsa, Amerikalı diplomatlar bu sorunun yanıtsız olduğu görüşünde.









'Putin'in mafya devleti'





İngiliz Guardian gazetesinin bugünkü manşeti de "Putin'in mafya devleti” oldu. Gazete, internet sitesi WikiLeaks'te yayımlanan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na ait son gizli belgelerde Rusya'nın, Vladimir Putin'in liderliğinde yolsuzluklara dayalı bir ülke olarak yansıtıldığını duyuruyor.

Belgelerde, Rusya'da yetkililerin, oligark olarak adlandırılan önemli siyasi bağlantılara sahip iş adamlarının ve organize suç örgütlerinin "neredeyse bir mafya devleti" yaratmak için bir arada hareket ettikleri belirtiliyor.





Rüşvet için 300 milyar dolar





Kıbrıs'taki gizli banka hesaplarına da değinilen bu belgelere bakılırsa, Rusya'da çeşitli çevrelere yılda 300 milyar dolar rüşvet ödendiği sanılıyor.

Guardian'ın belgelerle ilgili olarak öne çıkardığı noktalar; Rusya'da yolsuzluğun alıp başını gitmesi, Rus devletiyle organize suç örgütleri arasında bağ olduğuna yönelik iddialar ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in büyük bir servete sahip olmasıyla bu servetin gizlenmesi.

Gazete, Rusya'ya yönelik suçlamaların, FIFA'nın bugün 2018 ve 2022 Dünya Kupası organizasyonlarının sahiplerini açıklaması öncesi duyurulduğuna da dikkat çekiyor. Rusya, 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak isteyen ülkelerden biri . Rusya Başbakanı Vladimir Putin Zürih'te gidip FIFA İcra Kurulu üyelerine hitap edecekti.

Guardian Putin'in son gelişmeler sonrası dün akşam aniden gezisini iptal ettiğini ve ülkesinin FIFA üyeleri nezdinde itibarını sarsmaya yönelik bir karalama kampanyasından söz edildiğini aktarıyor.



Belgeler gelmeye devam ediyor



WikiLeaks dünyanın her yerindeki temsilciliklerle Washington arasındaki haberleşmeyi yansıtan 250 bini aşkın belgeyi yavaş yavaş sitesine yüklüyor.

Belgelerden bazıları 1966'ya kadar geri gitse de çoğu son on yılı kapsıyor.Bunların şimdiye dek sadece 600'e yakını siteye girdi.

Yayınla eş zamanlı olarak dünyanın önde gelen gazeteleri Guardian, The New York Times, Le Monde, El Pais ve dergilerinden Der Spiegel de bu belgelerdeki bilgileri okurlarına aktarıyor.