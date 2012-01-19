-Rusya'dan yeni Mars projesi MOSKOVA (A.A) - 19.01.2012 - Mars'a gönderdiği uydu Phobos Grunt Dünya'nın yörüngesinden çıkamayıp tekrar yerküreye düşen Rusya, yeni Mars projesi üzerinde çalıştığını açıkladı. Rus uzay ajansı Roskosmos'un başkanı Vladimir Popovkin, Westi FM radyosuna yaptığı açıklamada, Avrupa uzay ajansı Esa ile 2016 ile 2018 yılları arasında Mars'a gitmek amacıyla ortak bir proje üzerinde görüştüklerini belirtti. Popovkin ayrıca, Rusya'nın 2020'ye kadar Ay'a uzay araçları göndereceğini, daha sonrası için de insanlı bir istasyonun kurulmasının planlandığını söyledi. Roskosmos'un bir ulaşım sistemi üzerinde çalıştığını kaydeden Popovkin, bu sistemle Ay'a insan taşınmasını amaçladıklarını ifade etti. Popovkin, "Hem Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) hem de Esa ile görüşüyoruz. İki varyasyon var: Ya Ay üzerinde bir üs kuracağız ya da Ay'ın yörüngesine bir istasyon yerleştireceğiz" dedi. Phobos Grunt'un kontrolsüz düşüşünün temel nedenlerinin tasarım hatası ve hem üretim hem de testler sırasında yapılan yanlışlar olduğunu ifade eden Roskosmos Başkanı, ABD'nin Pasifik'teki radar üssünden yayılan güçlü elektro-manyetik dalgaların uzay aracını etkilemiş olması ihtimalinin muhtemel nedenlerden sadece biri olduğunu bildirdi. Popovkin, Phobos Grunt'un başarısız misyonunun neden olduğu zararın yaklaşık 124,2 milyon avro olduğunu söyledi.