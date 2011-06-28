-RUSYA'DAN YENİ BALİSTİK FÜZE DENEMESİ MOSKOVA (A.A) - 28.06.2011 - Rusya Savunma Bakanlığı, donanmanın, yeni nesil bir nükleer denizaltıdan fırlatılan gelişmiş bir balistik füzeyi başarıyla denediğini bildirdi. Bakanlık sözcüsü Albay Igor Konaşenkov, Bulava füzesinin, Rusya ile İskandinavya'yı ayıran Beyaz Deniz'de suyun altından nükleer denizaltı Yuri Dolgoruki'den fırlatıldığını açıkladı. Sözcü, füzenin savaş başlıklarının, yaklaşık 5 bin 500 kilometre kilometre uzaklıkta, Büyük Okyanus'ta Kamçatka yarımadasındaki deneme alanı Kura'ya ulaştığını belirtti. Yuri Dolgoruki denizaltısı, Rusya'nın yenilenen nükleer mühimmatının önemli unsuru olarak nitelenen Bulava füzelerini taşımak üzere tasarlanmıştı. Bulava füzesiyle daha önce aynı denizaltıyla yapılan iki denemenin başarısız olması, Rusya'nın Sovyetler Birliği sonrası en pahalı askeri projelerinden birinin başarısız mı olduğu sorularını gündeme getirmişti.