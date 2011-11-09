-Rusya'dan UAEK'nın İran raporuna tepki MOSKOVA (A.A) - 09.11.2011 - Rusya, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) İran'ın nükleer programıyla ilgili raporuna tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, UAEK'nın İran'ın nükleer programıyla ilgili son raporunun temel olarak yeni bir bilgi içermediğini belirterek, raporun politize edilmiş biçimde bilinen gerçeklerin derlemesi olduğunu ifade etti. Lavrov, UAEK'nın İran raporundaki değerlendirmelerin, Irak'ın nükleer silah programı olduğunu ileri süren hatalı istihbaratı akıllara getirdiğini vurguladı.