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Dünya
Deutsche Welle

Rusya'dan Türkiye'ye toplantı daveti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz'da Soçi kentinde düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısına Türkiye'yi davet etti.

23 Haziran 2016 20:49


Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'yi Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısına davet ettiklerini duyurdu. Bakanlık Sözcüsü Maria Zakharova bugün yaptığı açıklamada, 1 Temmuz'da Soçi'de gerçekleşecek toplantıya Türkiye Dışişleri Bakanı'nın katılmasını beklediklerini söyledi.

Zakharova, "Davetiyenin Dışişleri yüksek makamına yönelik gönderildiğini ve Rusya'nın dönem başkanlığını üstlendiği Karadeniz Ekonomik İşbirlği Teşkilatı görevinin bunu gerekli kıldığını" söyledi.

Rusya-Türkiye gerilimi

Rus savaş uçağının 24 Kasım'da Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülmesinin ardından Moskova ile ilişkileri bozulan Ankara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 gün önce Rusya Milli Günü dolayısıyla Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yolladığı tebrik mesajıyla ilk üst düzey doğrudan temasta bulunmuştu.

Siyasi gözlemciler, Ankara'nın bu adımını ikili ilişkilerin normalleşmesi çabası olarak değerlendiriyor.

Rusya-Türkiye ilişkileri Rus savaş uçağının 24 Kasım'da Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülmesinin ardından çıkmaza girmişti. Rusya, askeri uçağının Suriye sınırında düşürülmesinden sonra Türkiye'nin Akdeniz'e yönelik tarifesiz uçuşlarını tamamıyla iptal etmiş, bu da Türk turizminde büyük payı olan Rus turistlerin Akdeniz'deki tatillerinin iptaline neden olmuştu.

Moskova yönetimi, Ankara'dan düşürülen uçak için resmi bir özür bekliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdiye kadar bu konuda herhangi bir adım atmadı. Erdoğan son olarak mayıs ayında Rusya'nın PKK'ya silah yardımı yaptığını ileri sürmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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