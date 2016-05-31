Rusya'dan Türkiye'ye "Irak'taki askerlerini çek" çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüştükten sadece saatler sonra, Ankara’ya “Irak’taki askerlerini çek” çağrısı yaptı. Lavrov, bugün Rusya’da yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin Irak’ta asker bulundurması, kesinlikle kabul edilemez bir durum” mesajı verdi ve ekledi:

“Batılı ortaklarımızın Türklerin yapmakta olduklarına daha fazla dikkat göstermeleri gerektiğine inanıyoruz.”

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre, Lavrov, Türkiye’nin Suriye sınırını kapatmadığı için hâlâ IŞİD militanlarının bu sınırdan geçiş yapmaya devam ettiklerini de öne sürdü.

“Türkiye doğru olanı yaparsa, ilişkiler normalleşir”

Türkiye ile Rusya arasındaki gerginlik konusunda da konuşan Lavrov, Türkiye’nin bu gerginlikten “büyük zarar gördüğünü” savunarak, şöyle dedi:

“Farklı kanallardan bizimle ilişki kurmaya çalışıyorlar. Komiteler oluşturmayı öneriyorlar.”

Diplomatlardan ya da istihbarat elemanlarından oluşan bir komite kurulması teklifinin geçen yıl kendisine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından önerildiğini de söyleyen Lavrov şöyle konuştu:

“Biz hiçbir zaman Türkiye’ye zeytin dalı, ya da başka bir dal uzattık demedik. Biz sadece Türkiye’nin özür dilemesi gerektiğini ve işlediği savaş suçu nedeniyle kayıplarımız konusunda tazminat ödemesi gerektiğini söyledik. Rusya Devlet Başkanı Putin de, ilişkilerin normalleştirilmesini ancak Türkiye yapması gerekenleri yaptıktan sonra düşünebileceğimizi söyledi.”

Başika kriz olmuştu

Türkiye’nin Irak’ın kuzey bölgesinde, özellikle de Musul yakınlarındaki Başika kampında bulundurduğu askerler, Ankara ile Bağdat arasında geçen yıl Aralık ayında sorun olmuş, Rusya’nın konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne taşımasıyla sorun, krize dönüşmüştü.

Sonuçta Türkiye, Aralık ayında Başika’ya gönderdiği, tank birliklerinin de bulunduğu ek takviye taburunu geri çekmek zorunda kalmıştı. Ancak Türkiye’nin Başika’da daha önce konuşlandırdığı ve bölgedeki IŞİD karşıtı güçleri eğiten TSK’ya bağlı eğitim subayları görev yapmaya devam etmişlerdi.

Türkiye’nin Başika dışında da Irak’ta askerleri bulunuyor. Ancak Başika, Irak’ın kuzeyindeki Kürt Bölgesel Yönetimi kontrolü dışındaki bölgede yer alıyor. Türkiye’nin diğer askeri üsleri ve askeri birlikleri ise Kürt yönetiminin kontrolündeki alanda konuşlu durumda.