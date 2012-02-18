Rusya’dan Türkiye’ye doğalgaz indirimi

T24 - Rusya’nın doğalgaz devi Gazprom, Avrupalı müşterileriyle birlikte, Türkiye’ye uzun vadeli anlaşmalarda doğalgaz fiyatını indirdi.

Financial Times gazetesinde yer alan haberde, Gazprom’un petrol bağlantılı fiyatlara yönelik gelen baskılardan kurtulmak için gaz fiyatında yüzde 10 indirim yapacağını yazdı.

Şirketin Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, “Ortaklarımız fiyatlarımızı yeniden gözden geçirmemizi istedi. Yaptığımız şey kendi formüllerimize göre doğru bir hareketti ve biz de fiyatlarımızda yüzde 10 indirime gitmeye karar verdik” diye konuştu.

Medvedev, “Yeni fiyatlar Rus şirketinin rekabetçiliğini korumaya devam edecek” dedi.

FT, Gazprom’un son kararı, Türkiye’den Botaş, Slovakya’dan SPP, Fransız şirket GDF Suez ve Alman Wingas ile uzlaşarak verdiğini de belirtti.

Son dönemde özellikle Avrupa’dan Gazprom’un fiyatlarının yüksekliğine yönelik şikayetler artmaya başlamıştı.