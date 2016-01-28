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Rusya'dan Türkiye tanıtımı yapan siteye dava

Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından Rusya, Türkiye'ye tur satışlarının durdurulduğunu ve tüm charter seferlerin askıya alındığını duyurmuştu

28 Ocak 2016 13:03

Rusya Tüketici Hakları Denetim Servisi tur satışlarının durdurulduğu Türkiye tatili hakkında bilgi veren bir internet sitesine dava açtı. Türkiye tatili satan veya reklamını yapan 35 şirkete dava açıldığı, 98’ine de soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından, Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı İgor Şuvalov, 30 Kasım'da Başbakan Dmitriy Medvedev ile yaptıkları toplantıda Türkiye'ye tur satışlarının durdurulduğunu ve tüm charter seferlerin askıya alındığını açıklamıştı.

Sputnik’in haberine göre Rusya Tüketici Hakları Denetim Servisi (Rospotrebnadzor), Türkiye tatili hakkında bilgilerin yer aldığı bir internet sitesine dava açtı.

Rospotrebnadzor'dan yapılan açıklamaya göre, kurum tur operatörleri, tur acenteleri ve internet sitelerinde Türkiye'ye yönelik 'turistik ürünler' ile ilgili denetim yaptı.

Denetim sırasında turbezgranic.ru sitesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kasım ayında imzaladığı kararnameye aykırı olarak, 2016 yılını kapsayan Türkiye turları hakkında bilgilere yer verildiği ifade edildi.

Rusya’nın Türkiye’ye yönelik ilan ettiği yaptırımları çerçevesinde marketlerden birinde bulunan 250 kg mandalina buldozerle ezilerek imha edilmişti.

Diğer taraftan açıklamada, tüketicilerin haklarının ve yasal çıkarlarının korunması için internet sitesi hakkında dava açıldığı kaydedildi.

Türkiye’nin 24 Kasım'da Rusya'ya ait bir savaş uçağını düşürmesinin ardından Moskova yönetimi, Türkiye'ye tur paketi satışına yasak getirilmişti.

 

98 şirkete Türkiye soruşturması

 

Öte yandan bugün Habertürk’te yer alan bir habere göre Rusya’da Türkiye’ye karşı ambargo uygulanmasına rağmen tur düzenlediği veya tur reklamı yaptığı gerekçesiyle dava açılan şirket sayısı 35’e idari soruşturma sayısı 98’e çıktı. Bazı şirketlerin komşu ülkelerden geçişle turist taşıdığı saptanınca denetim altına alınmıştı.

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