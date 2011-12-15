Rusya'dan, Türkiye sınırında askeri hareketlilik

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Türkrus.com'da yer alan Nezavisimaya Gazetesi’nin haberine göre, “savaş hazırlığı” için Rusya’nın düğmeye basmasının nedeni:

Gazetenin haberine göre, İsrail ve ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri vurma ihtimaline karşı Rusya tetikte bekliyor.

İsmi açıklanmayan bir kaynak, İran’a olası bir saldırının sonuçların karlı hazırlık yapması için Kremlin’in Kafkasya, Hazar, Akdeniz ve Karadeniz’deki hazırlıklara ilişkin değerlendirme yaptığınu vurguladı.

Ermenistan’daki 102’nci Rus askeri birliğinde hazırlıkların bir yıl önce başladığı ve tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Savunma Bakanlığı kaynakları Rusya’dan gelen ordu mensuplarının ailelerinin Türkiye sınırına yakın Gümrü’den başkent Erivan’a transfer edildiklerini belirtiyor. Bunun nedeni, İran’a olası bir saldırıyı ABD’nin Türk topraklarından yapma ihtimali olarak gösterildi.

Bu arada Rusya’nın Kafkasya’daki Güney Osetya ve Abhazya’daki askeri üslerinde de hazırlık yapıldığı belirtildi. Karadeniz filosundan bir geminin olası bir savaşta Gürcistan’ın İran karşıtı güçlerin yanında yer alabileceği düşüncesiyle Gürcü sınırları yakında konumlandığı kaydedildi.

Gazeteye konuşan bazı askeri uzmanlar, bölgenin İran’a müdahale yüzünden karışması halinde Azerbaycan’ın da Ermenistan’a karşı savaş açabileceğini, bu durumda Türkiye ve Rusya açısından da kritik bir durum ortaya çıkacağını vurguladılar.



