T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rusya'dan, Türkiye sınırında askeri hareketlilik

Rusya’nın güney sınırındaki askeri birliklerinde hareketli günler yaşanıyor.

15 Aralık 2011 02:00

T24 - Rusya’nın güney sınırındaki askeri birliklerinde hareketli günler yaşanıyor. Rusya'nın Ermenistan topraklarında, Türkiye sınırı yakınındaki Gümrü’de bulunan 102 numaralı askeri üssünde hazırlıklar “üst düzeye” çıkartıldı.


Türkrus.com'da yer alan Nezavisimaya Gazetesi’nin haberine göre, “savaş hazırlığı” için Rusya’nın düğmeye basmasının nedeni:

Gazetenin haberine göre, İsrail ve ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri vurma ihtimaline karşı Rusya tetikte bekliyor.

İsmi açıklanmayan bir kaynak, İran’a olası bir saldırının sonuçların karlı hazırlık yapması için Kremlin’in  Kafkasya, Hazar, Akdeniz ve Karadeniz’deki hazırlıklara ilişkin değerlendirme yaptığınu vurguladı.

Ermenistan’daki 102’nci Rus askeri birliğinde hazırlıkların bir yıl önce başladığı ve tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Savunma Bakanlığı kaynakları Rusya’dan gelen ordu mensuplarının ailelerinin Türkiye sınırına yakın Gümrü’den başkent Erivan’a transfer edildiklerini belirtiyor. Bunun nedeni, İran’a olası bir saldırıyı ABD’nin Türk topraklarından yapma ihtimali olarak gösterildi.

Bu arada Rusya’nın Kafkasya’daki Güney Osetya ve Abhazya’daki askeri üslerinde de hazırlık yapıldığı belirtildi. Karadeniz filosundan bir geminin olası bir savaşta Gürcistan’ın İran karşıtı güçlerin yanında yer alabileceği düşüncesiyle Gürcü sınırları yakında konumlandığı kaydedildi.

Gazeteye konuşan bazı askeri uzmanlar, bölgenin İran’a müdahale yüzünden karışması halinde Azerbaycan’ın da Ermenistan’a karşı savaş açabileceğini, bu durumda Türkiye ve Rusya açısından da kritik bir durum ortaya çıkacağını vurguladılar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24