-RUSYA'DAN TURİZMDE PAHALI FİYAT UYARISI ANTALYA (A.A) - 21.01.2011 - Rusya Otelciler ve Restoranlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Alexander Ivanov, Türkiye'de otel fiyatlarının arttığından yakınarak, ''Türkiye'yi ucuz ve yakın olduğu için tercih ediyorduk. Fiyat artmaya başladıkça Ruslar da başka yerlere gitmeye başlayacaktır'' dedi. ANFAŞ'in düzenlediği 22. Otel Ekipmanları Fuarı'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Rusya Otelciler ve Restoranlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Alexander Ivanov, Rus turistlerin Türkiye tercihiyle ilgili açıklamada bulundu. Türkiye'de otel fiyatlarının artış trendine girdiğini kaydeden Ivanov, ''Türkiye'ye Rus turist gelmeye başladıkça fiyatlar artıyor. Fiyat artmaya başladıkça Ruslar da başka yerlere gitmeye başlayacaktır. Ruslar da (madem fiyatlar yüksek ben neden Yunanistan'ı ya da Avrupa'yı tercih etmeyeyim, değişik destinasyonlar görmeyeyim) demeye başladı'' diye konuştu. Rus turistin herşey dahil sistem olduğu için Türkiye'yi tercih ettiğini ifade eden İvanov, ''Türkiye herşey dahil sistemini bırakırsa bütün Rus turistlerini kaybeder. Her şeyin bir arada olması ve fiyatın cazip olması nedeniyle herşey dahil sistemi Rusların hoşuna gidiyor'' görüşünü dile getirdi. -RUS TURİSTİN GÖZÜ TAYLAND'DA- Rus turistin Türkiye'ye alternatif olarak Tayland ve Mısır'ı tercih ettiğini belirten Ivanov şöyle konuştu: ''Son zamanlarda Bulgaristan çok popüler oldu. Türkiye'yi ucuz ve yakın olduğu için tercih ediyorduk. Yol masrafı da olmuyordu. Ama Türkiye'de fiyatlar yükselmeye başladı. Mukayese ettiğimizde, Ruslar'da Tayland'a gitme eğilimi başladı. Tayland'da tesisler çok güzel. Tayland'daki tesisler Türkiye'ye göre Ruslar'a daha ucuza pazarlanıyor.''