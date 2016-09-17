Rusya’dan ‘Suriye'de ateşkes çökebilir’ uyarısı

Rus askeri yetkililer, Suriye'de isyancı grupların, ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını artırdığını belirtti ve ateşkesin çökebileceği uyarısını yaptı.

Rus ordusundan General Viktor Poznikhir, isyancı grupların ateşkesle ilgili "tek bir taahhüte uymadığını" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de isyancı grupların ateşkese uymadığını belirtti.

General Vladimir Savchenko ise "Suriye'de durum kötüleşiyor" dedi.

Savchenko isyancı grupların son günlerde birçok saldırı düzenlediğini en az 12 sivilin bu saldırılarda öldüğünü belirtti.

General Poznikhir, "Rus ordusunu dizginlemek için ellerinden geleni yaptıklarını" belirtti.

Poznikhir, "Amerikan tarafının taahhütlerini gerçekleştirmek için gerekli önlemleri almaması durumunda, ateşkesin çökmesinin sorumlusunun ABD olacağını" söyledi.

Poznikhir, anlaşmaya göre ılımlı grupların kendilerini cihatçı gruplardan ayırmaları gerektiğini belirtti.

Poznikhir, "Ayrılma olmadan yönetimin Suriye ordusu askerlerinin elleri bağlı olur" dedi ve ekledi: "Amerikan tarafına tekrar ederek gönderdiğimiz mesajlar yanıtsız kaldı. ABD'nin kontrol ettiği ılımlı muhalefeti etkilemeye muktedir olduğuna dair şüphe var".

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Suriye'deki isyancı grupların yürürlükteki geçici ateşkesi yeniden biraraya gelmek için kullandıklarını söyledi.

Rus lider ABD'yi de, 'ılımlı' gruplar ve 'teröristleri' birbirinden ayırmaya çalışmaktan çok isyancı grupların askeri kapasitelerini sürdürmelerini sağlamaya odaklanmakla suçladı.

Ateşkes Pazartesi yürürlüğe girmişti.

Washington ile Moskova arasında, isyancıların faaliyetleri ve yardımların ulaşmasının gecikmesiyle ilgili de gerilim yaşanıyor.

Putin ABD'nin ise isyancı grupların askeri kapasitelerini sürdürmelerini sağlamaya odaklanmakla suçladı ve bunu 'tehlikeli bir yol' olarak tanımladı.

Putin, "Şu an gördüğümüz, teröristlerin, muhalefetin sağlıklı bölümüyle ayrılması değil, bu terörist grupların yeniden toplanma girişimleridir" dedi.

Moskova daha önce, bu ayrılığın yaşanmaması durumunda 'ılımlı' muhalif gruplara yönelik hava saldırılarını yeniden başlatma tehdidinde bulunmuştu.

Putin ayrıca, ABD'nin ateşkes anlaşmasının detaylarını neden BM Güvenlik Konseyi'yle paylaşmadığını anlamadığını da söyledi.

Washington ise son açıklamalarında Halep ve abluka altındaki diğer alanlara insani yardımın ulaşmasında yaşanan gecikmelerle ilgili kaygılı olduğunu belirtti.

Hem Suriye ordusu hem de isyancı grupların yer yer ateşkesi ihlal ettikleri bildiriliyor.

Bununla birlikte hem ABD hem de Rusya ateşkesi uzatmak istediğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler henüz abluka altındaki Halep'e yardım ulaştıramadığını bildiriyor.

Pazartesi gününden bu yana 20 kamyonun Türkiye sınırında, Halep'te muhaliflerin kontrolü altında bulunan alanlara güvenli bir şekilde gitmek için bekliyor.

BM bu alana geçiş için Suriye yönetiminden henüz izin alamadığını belirtiyor.

Halep'te muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaklaşık 250 bin kişi yaşıyor. Bu bölgelerde büyük bir yiyecek ve tıbbi ürün sıkıntısı yaşanıyor.