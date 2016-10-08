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Dünya

Rusya'dan Suriye açıklaması: BM Suriye Özel Temsilcisi'nin teklifini değerlendirebiliriz

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, "900 kişilik El Nusra üyelerinin silahlarını da alarak Halep'i terk etmeleri halinde kendisinin de onlara eşlik edeceğini" duyurmuştu

08 Ekim 2016 00:39

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura'nın 900 kişilik El Nusra üyelerinin silahlarını da alarak Halep'i terk etmeleri teklifini değerlendirmeye hazır olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) SuriyeÖzel Temsilcisi de Mistura'nın Halep teklifini değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Rus 1. Kanala konuşan Lavrov, de Mistura'nın 900 kişilik El Nusra üyelerinin silahlarını da alarak Halep'i terk etmeleri teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Lavrov, "De Mistura doğru yönde düşünüyor. Ancak akla hemen netlik kazandırılması gereken bazı sorular geliyor. Onları çözersek, bunun Halep'teki duruma ilişkin BMGK'nın çekirdek kararı olacağını düşünüyorum." dedi.

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında 900 kişilik El Nusra üyelerinin silahlarını da alarak Halep'i terk etmeleri halinde kendisinin de kişisel olarak El Nusra üyelerine eşlik edeceğini vurgulayarak, "Halep'i silahlarınızla birlikte terkedip İdlip veya isteğiniz herhangi bir yere gitmeye karar verirseniz, şahsen fiziksel olarak size eşlik etmeye hazırım." şeklinde konuşmuştu.

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