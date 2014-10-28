Rusya'dan selfie uyarısı: Bitlenirsiniz

Rusya'da halk sağlığı konusunda tavsiyelerde bulunan kurum, saç bitinin yaygınlaşmasının önlenmesi için gençlerin selfie çekmekten kaçınmasını tavsiye etti.

Rospotrebnadzor adlı kurumun Kursk bölge temsilciliği, insanların grup halinde cep telefonuyla fotoğraf çektirmelerinin saç bitinin daha geniş bir kitleye yayılmasında başlıca etmen olduğunu kaydetti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre kurum, birbirine kafalar değecek kadar yaklaşmanın saçtaki bitlerin diğer insanların saçlarına atlayabilmesine neden olduğunu söyleyerek, saçlarında bit olan çocukların okula gitmelerinin doktorlar tarafından yasaklandığını hatırlattı.

Uyarı sosyal medyada dalga konusu olurken, kurumun geçmişte yaptığı tartışmalı bazı uyarılar da gündeme geldi.

Kurumun eski başkanı Gennady Onişenko daha önce kargaların kuş gribi yayan tüylü kurtlar olduğunu söyleyerek öldürülmelerini önermişti.