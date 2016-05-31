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Dünya

Rusya'dan "PKK’ya silah gönderiyor" iddiasına yanıt: Kanıt gösterin

"Türkiye'nin Suriye'de kara operasyonu düzenlenmesi için BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası kararının olması gerek"

31 Mayıs 2016 13:24

Türkiye'nin “Suriye'ye kara operasyonu düzenlemek için bir gerekçesi olmadığını” söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın PKK iddiasına da yanıt verdi. Bogdanov, Erdoğan’ın “Rusya PKK’ya silah gönderiyor” iddiasına “Moskova kanıt bekliyor” şeklinde cevap verdi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Bogdanov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Suriye'de kara operasyonu düzenlenmesi için bazı gerekçelerinin veya BM Güvenlik Konseyi'nin uluslararası kararının olması gerek. Bunun dışında, yasal hükümetle anlaşılması gerekiyor. Onların hiçbir gerekçesi yok. Bu, Suriye devletinin egemenliğine müdahaledir" ifadelerini kullandı.

 

Türkiye kanıt göstermeli

 

Öte yandan, Bogdanov Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'nın PKK'ya silah gönderdiğine ilişkin açıklamalarına da yanıt verdi. Bogdanov, Moskova'nın Türkiye'den kanıt beklediğini söyledi. 

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