Rusya'dan petrol tahmini

Başkent Moskova’da düzenlenen Federasyon Konseyi toplantısında konuşan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Direktörü Elena Lebedinskaya, bakanlık olarak Petrol fiyatlarında yaşanabilecek bir düşüşe hazırlıklı olduklarını söyledi.

Bu yılın başından itibaren varil başına 54 dolar seviyesine kadar çıkan Petrol fiyatlarının, bugün 47 dolara kadar gerilediğine işaret eden Lebedinskaya, “Petrol fiyatlarının orta vadede 40 dolar seviyesine kadar düşeceğini öngörüyoruz.” dedi.

Rusya’nın en büyük Petrol şirketi Rosneft tarafından bir süre önce yapılan yazılı açıklamada, OPEC ile yapılan Petrol üretiminin azaltılmasına yönelik anlaşmanın uzatılmaması halinde, Petrol fiyatlarında önemli oranda düşüş yaşanabileceği belirtilmişti.

Petrol fiyatları Kasım 2016’dan beri ilk defa dün varil başına 50 dolar bandının altına inmişti.