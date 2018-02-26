Rusya'dan NATO'ya uyarı: Mesnetsiz beyanlardan kaçının!

Rusya, NATO'yu Moskova'ya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) ihlali konusunda asılsız suçlamalarda bulunmaktan kaçınmayı tavsiye etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Rusya'ya söz konusu anlaşmaya şeffaf ve denetimli şekilde uyma çağrısı yapmasına yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, İttifak'ın ABD'nin anlaşma kapsamındaki eylemlerini değerlendirmeye hazır olmadığını vurgulayarak Moskova'ya yönelik asılsız suçlama yöneltmekten kaçınmayı tavsiye etti.

Açıklamada, "Eğer NATO'nun yapıları, Washington'un INF Anlaşması'na aykırı eylemleri hakkında nesnel bir değerlendirme yapmaya hazır değilse, o halde İttifak'ın bu konuda asılsız ve mesnetsiz beyanlarda bulunmaktan tamamen kaçınması daha uygun olacaktır" dendi.

INF Anlaşması, 1987'de ABD ile Rusya arasında imzalanmıştı. Dönemin liderleri Mihail Gorbaçov ve Ronald Reagan tarafından imzalanan anlaşma, orta ve kısa menzilli balistik füzelerin ve karadan fırlatılan kruz füzelerinin geliştirilmesini, konuşlandırılmasını ve test edilmesini yasaklıyor.