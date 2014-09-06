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Dünya

Rusya'dan NATO'ya tatbikat tepkisi: Bölgedeki gerilimi artırır

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun Ukrayna topraklarında gerçekleştireceği tatbikatın toplumda bölünme alevlerini körükleyeceğini açıkladı

06 Eylül 2014 03:34

Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO'nun, ABD ve Barış için Ortaklık ülkelerinin katkıları ile Ukrayna topraklarında gerçekleştireceği tatbikatın bölgedeki gerilimi artıracağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, NATO Zirvesi'nde alınan kararlar değerlendirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ukrayna konusunda yapılan açıklamaların tonu ve niteliği, NATO'ya üye ülkelerin Kiev'le Ukrayna topraklarında bu yılın sonuna kadar ortak askeri tatbikat yapma planlarıyla birleşince gerginliğin artmasının kaçınılmaz olduğu görünüyor. Bu adımlar, Ukrayna'daki barış sürecini tehlikeye atacağı gibi, toplumda bölünme alevlerini de körükleyecektir.

NATO Zirvesi'nin sonuçlarının hiç kimseyi şaşırtmayacağı belirtilen açıklamada, Soğuk Savaş döneminde kurulan ittifakın kendi genetik kodlarını değiştirmeyeceği öne sürüldü. Açıklamada, "Zirveden çıkan kararlar, NATO'nun ABD ve birkaç Avrupa başkentinin dikte ettiği politikayı yürüttüğünü gözler önünde sermiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca NATO Zirvesi'nde alınan kararların Rusya tarafından detaylı bir şekilde analiz edileceği belirtildi."

ABD Başkanı Barack Obama, bugün biten NATO Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, "Süreç devam ederse Rusya'nın tecrit edilmesi söz konusu olabilir. Biz bu noktada yaptırımları uygulamaya ve Ukrayna'ya destek konusunda atılacak adımlar olduğuna inanıyorum. Rusya'nın bu politikaya son vermesi ve onların hükümranlığına saygı duyması gerekmektedir. Baltık ülkelerinde ve Karadeniz’de tatbikat düzenleyeceğiz. 5. Madde ile ilgili çok önemli adımlar atıldı” ifadelerini kullanmıştı.

 

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