T24 LogoT24 Logo
Dünya

RUSYA'DAN NATO'YA 5 YILLIK İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ MOSKOVA (A.A)

05 Mayıs 2011 02:33

-RUSYA'DAN NATO'YA 5 YILLIK İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ MOSKOVA (A.A) - 04.05.2011 - Rusya, NATO'ya 3-5 yıllık zaman dilimini kapsayan orta vade askeri işbirliği planı önerisinde bulundu. Rusya Genelkurmay Başkanı Nikolay Makarov yaptığı açıklamada, NATO'ya 3-5 yıllık zaman dilimini kapsayan orta vadeli askeri işbirliği önerisinde bulunduklarını belirterek, ''Bu yaklaşım işbirliğimizden isteğimiz sonuca varmamıza yardımcı olacak'' dedi. Makarov, orta vadeli işbirliği planı sayesinde tarafların yeni ufuklara bakmasını sağlayacağını kaydederek, bu yöndeki hazırlıkların yapılmasıyla ilgili talimatların Brüksel'de yapılan NATO-Rusya Konseyi'ndeki askeri temsilcilere verildiğini söyledi. NATO-Rusya işbirliğinin daha pratik sonuçlara yönlenmesi gerektiğini ifade eden Makarov, yakında İspanya sahilleri yakınında yapılacak geniş ölçekli denizaltı tatbikatının NATO ve Rusya arasında işbirliğinin mükemmel bir örneğini oluşturduğunu kaydetti. İspanya sahillerinde önümüzdeki haziran ayında başlayacak  olan ve 12 gün sürecek olan dünyanın en büyük denizaltı kurtarma tatbikatı 3 yılda bir yapılıyor. ''Bold Monarch 11'' adı verilen tatbikata NATO ile NATO üyesi olmayan ülkelerin denizaltıların yanı sıra, savaş gemileri ve savaş uçakları da katılıyor. Rus denizaltısı ilk defa bu yıl yapılacak NATO tatbikatında yer alacak. Tatbikata 20 ülkeden 2 bin kişinin katılması bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24