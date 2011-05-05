-RUSYA'DAN NATO'YA 5 YILLIK İŞBİRLİĞİ ÖNERİSİ MOSKOVA (A.A) - 04.05.2011 - Rusya, NATO'ya 3-5 yıllık zaman dilimini kapsayan orta vade askeri işbirliği planı önerisinde bulundu. Rusya Genelkurmay Başkanı Nikolay Makarov yaptığı açıklamada, NATO'ya 3-5 yıllık zaman dilimini kapsayan orta vadeli askeri işbirliği önerisinde bulunduklarını belirterek, ''Bu yaklaşım işbirliğimizden isteğimiz sonuca varmamıza yardımcı olacak'' dedi. Makarov, orta vadeli işbirliği planı sayesinde tarafların yeni ufuklara bakmasını sağlayacağını kaydederek, bu yöndeki hazırlıkların yapılmasıyla ilgili talimatların Brüksel'de yapılan NATO-Rusya Konseyi'ndeki askeri temsilcilere verildiğini söyledi. NATO-Rusya işbirliğinin daha pratik sonuçlara yönlenmesi gerektiğini ifade eden Makarov, yakında İspanya sahilleri yakınında yapılacak geniş ölçekli denizaltı tatbikatının NATO ve Rusya arasında işbirliğinin mükemmel bir örneğini oluşturduğunu kaydetti. İspanya sahillerinde önümüzdeki haziran ayında başlayacak olan ve 12 gün sürecek olan dünyanın en büyük denizaltı kurtarma tatbikatı 3 yılda bir yapılıyor. ''Bold Monarch 11'' adı verilen tatbikata NATO ile NATO üyesi olmayan ülkelerin denizaltıların yanı sıra, savaş gemileri ve savaş uçakları da katılıyor. Rus denizaltısı ilk defa bu yıl yapılacak NATO tatbikatında yer alacak. Tatbikata 20 ülkeden 2 bin kişinin katılması bekleniyor.